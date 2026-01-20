Mafia barcellonese. Vent’anni dopo arrestato Il Cinese per il tentato omicidio del Pipistrello

Il 13 aprile 2006 "Il pipistrello" era stato ferito da 8 colpi di pistola. Arrestato "Il cinese"

Sarebbe stato Il Cinese a sparare a Il Pipistrello. La pensa così la Direzione distrettuale antimafia di Messina che a vent’anni dai fatti fa luce sul tentato omicidio di Giuseppe Aricò, detto appunto il Pipistrello. Il responsabile sarebbe il 59enne Filippo Torre, detto Il Cinese, già dietro le sbarre del carcere di Palermo. E’ qui che oggi i Carabinieri di Messina gli hanno notificato l’ordinanza cautelare con le accuse di tentato omicidio aggravato dal metodo e modalità mafiose e dalla premeditazione.

Il provvedimento si riferisce al tentato omicidio del 31enne Giuseppe Aricò, raggiunto da 8 colpi di pistola vicino casa sua, il 13 aprile 2006. Le indagini, che subito non avevano consentito di individuare l’autore e il movente dell’agguato, che non appariva di tipo mafioso, furono riavviate nel 2022, sulla base delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

Grazie agli approfondimenti delegati ai Carabinieri e alla collaborazione della Procura barcellonese (che ha condotto parte delle indagini), sono stati raccolti elementi gravemente indizianti a carico del 59enne, in ordine alla natura mafiosa dell’agguato, potendosi ritenere, allo stato, il movente, riconducibile a contrasti interni alla famiglia mafiosa barcellonese, collegati alla gestione del traffico di stupefacenti nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto.

Torre, difeso dall’avvocato Massimo Alosi, sarà interrogato dal giudice il 23 gennaio prossimo.