Mafia dei pascoli, sequestro da 2 mln sui Nebrodi VIDEO

Sotto chiave terreni, aziende agricole, immobili e svariati rapporti finanziari di 5 persone tra Tortorici e Sant'Agata indagati di mafia e truffe Agea

MESSINA – Arriva un altro sequestro sui Nebrodi dopo le inchieste sulle truffe Agea e il business degli esponenti delle famiglie mafiose della zona. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza stanno mettendo sotto chiave beni per un ammontare complessivo stimato intorno ai 2 milioni di euro, a carico di 5 persone originarie di Sant’Agata Militello e Tortorici.

Il sequestro

Sotto chiave sono finite due aziende agricole, 8 immobili, 34 terreni, 22 depositi al risparmio, 21 conti correnti, 14 polizze vita e 2 quote societarie.

Le truffe Agea

Gli approfondimenti coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia hanno rivelato la disponibilità di beni dei cinque indagati in misura sproporzionata rispetto ai redditi leciti dichiarati. La sezione Misure di Prevenzione del Tribunale ha quindi siglato il sequestro per mafia dei soggetti ritenuti responsabili di truffe in danno dell’AGEA.

I clan dei Nebrodi

Il provvedimento arriva dopo l’operazione Nebrodi che, nel gennaio 2020, ha svelato gli attuali equilibri de clan dei Batanesi” e quella dei “Bontempo Scavo” di Tortorici.