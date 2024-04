Mafia e corruzione in Sicilia: arrestato un sindaco, sospeso il vice presidente della Regione

Tra gli 11 arrestati il primo cittadino di Tremestieri Etneo. Un anno di sospensione dalle funzioni pubbliche per Luca Sammartino

I carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di 11 persone tra esponenti politici, funzionari comunali e imprenditori accusati, a vario titolo, di scambio elettorale politico – mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione aggravata, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti. Tra gli arrestati c’è il sindaco di Tremestieri Etneo, Santi Rando. Sospeso dalle funzioni pubbliche per un anno Luca Sammartino (nella foto), vice presidente della Regione e leader della Lega in Sicilia. L’indagine svelerebbe un patto fra alcuni amministratori di Tremestieri Etneo ed elementi vicini alla cosca mafiosa Santapaola Ercolano per l’elezione nel 2015 dell’attuale sindaco Santi Rando.