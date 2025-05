Maggio dei Libri, al Museo Accascina un percorso storico-letterario all’aperto

Giovedì pomeriggio l'iniziativa gratuita. Ecco come prenotare

MESSINA – In occasione del Maggio dei Libri 2025, il Museo Regionale Accascina di Messina ha annunciato un evento speciale dedicato alla cultura, all’arte e alle parole.

Quest’anno, il tema condiviso del Maggio dei Libri è “Intelleg(g)o”, un invito a leggere il mondo in profondità e a sperimentare tanti linguaggi all’insegna dell’arte. In linea con questo ricco filone tematico, il Museo ha ideato un’iniziativa unica nel suo genere: un percorso storico-letterario all’aperto, pensato per coinvolgere e affascinare tutti i partecipanti.



L’evento si svolgerà giovedì 29 maggio 2025, alle ore 17.30. L’ingresso è gratuito ma per un numero limitato di posti, con prenotazione obbligatoria al numero 090/361292.

I presenti saranno guidati in una passeggiata tra le opere d’arte del Museo durante la quale una lettrice proporrà citazioni tratte da testi storici preziosi custoditi nel Fondo Antico della Biblioteca e non solo.