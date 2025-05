Maggio dei libri, “Cronache di giorni qualunque” alla Biblioteca regionale

Nuovo appuntamento a Messina sabato 10 maggio con un libro di Maria Francesca Tommasini

MESSINA – Per il Maggio dei lbri, nuovo appuntamento con la Biblioteca regionale di Messina. Sabato 10 maggio, alle ore 17:30, presso la Sala Lettura d’Istituto, in occasione del secondo appuntamento del Palinsesto “La Biblioteca quale rifugio di riflessione e crescita”, ideato in occasione della Campagna Nazionale “Il Maggio dei Libri”, promossa dal “Cepell”, la Biblioteca regionale “Giacomo Longo” presenterà il testo “Cronache di giorni qualunque” di Maria Francesca Tommasini, illustrazioni a cura di Giorgia Minisi, Edizioni del Poggio 2024.

Spiegano gli organizzatori: “Il volume rispecchia in toto le peculiarità del primo filone del Maggio dei Libri “Intelleg(go)…dunque sono”, che fa della lettura del romanzo di formazione l’arma migliore contro ogni discriminazione, stereotipo e riduzionismo, ma anche ogni banalizzazione sotto l’egida del politicamente corretto”.

Dopo l’Introduzione della direttrice, Tommasa Siragusa, che farà poi da moderatrice, relazioneranno il Prof. Luigi D’Andrea, Ordinario di Dirittto costituzionale presso l’Università degli Studi di Messina e la Prof.ssa Pina D’Alatri, già Docente di Lettere Classiche. Saranno presenti l’Autrice e l’Illustratrice.

Professore Ordinario di Diritto privato presso il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università degli Studi di Messina, Autrice di numerose monografie e articoli pubblicati in riviste scientifiche e in testi di settore, la Prof.ssa Tommasini dal 2009 esordisce nel mondo della Letteratura per l’infanzia, con l’intento di nutrire e stimolare, attraverso la lettura, le menti dei ragazzi e sviluppare percorsi didattici e culturali per le scuole.

Nelle “Cronache di giorni qualunque”, attraverso la narrazione di uno spaccato di vita, un ragazzo di origini siciliane in età scolare, che vive da emigrante a Milano, con tutte le criticità che la quotidianità comporta, apprende e elabora la storia del sequestro e della morte del grande Statista.

Dal testo si evince l’importanza che riveste la famiglia e la società, il ruolo genitoriale e quello della scuola nella formazione dei fanciulli e degli adolescenti, un imprimatur psicologico fondamentale per una sana crescita e per forgiare uomini retti e consapevoli.