Sant'Agata Militello, arrivano i contenitori per la differenziata col chip

Si punta al raggiungimento del 65% di rifiuto differenziato, nel comune di Sant’Agata Militello. Per tutto il mese di ottobre il comune distribuirà i nuovi kit per la differenziata, nello specifico 4 contenitori dotati di chip e codice a barre. Un nuovo strumento, questo, che permetterà di incrementare i controlli sulle utenze e monitorare il corretto conferimento delle varie tipologie di rifiuto.

Sarà possibile ritirare i kit preso il centro di raccolta di contrada Rosmarino, dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 17.30 fino al prossimo 31 ottobre. Per ricevere i kit sarà necessario esibire il proprio documento di identità personale oltre al codice fiscale o alla tessera sanitaria. L’amministrazione ha specificato che si tratta di una prima fase, nel corso della quale i kit saranno distribuiti a circa 2200 utenti. Si provvederà, nel corso del prossimi mesi, alla copertura dell’intero territorio.

“Questa innovazione, che non modifica le abitudini dei cittadini, consentirà di monitorare il comportamento di ciascun utente con la possibilità di introdurre la tariffazione puntuale e quindi il pagamento della Tari sulla scorta dei rifiuti effettivamente conferiti –dichiara il sindaco, Bruno Mancuso- E’ necessario uno sforzo da parte di tutti affinché Sant’Agata possa raggiungere la percentuale del 65% di differenziata prevista dalla legge, per la quale si otterrà un significativo risparmio economico per tutti i cittadini ed anche un miglioramento delle condizioni ambientali in cui viviamo”.

Sant’Agata Militello risultava, nella classifica stilata dalla regione per il primo quadrimestre del 2018, al 246esimo posto tra i comuni siciliani per percentuale di rifiuto differenziato che nel comune messinese si attestava ad una media del 24,3%. Un dato da migliorare, dunque, per il quale si stanno muovendo i primi passi.

Salvatore Di Trapani