Mala movida a Capo d’Orlando, 3 minori in comunità

Alessandra Serio

venerdì 22 Agosto 2025 - 20:30

Il provvedimento dopo la rissa a bastonate e colpi di casco in piazza Trifirò

Sono tre i giovani, tutti sotto i 18 anni, individuato come responsabili della violenta rissa avvenuta lo scorso 19 agosto in piazza Trifirò a Capo d’Orlando. I minorenni sono stati scortati in comunità dai Carabinieri per ordine del giudice presso il Tribunale dei Minorenni di Messina, Andrea Pagano. Devono rispondere di rissa e lesioni personali.

I provvedimenti del Tribunale dei Minori

I ragazzi sono stati individuati grazie agli accertamenti effettuati dagli uomini dell’Arma, arrivati sul posto su segnalazione di alcuni passanti mentre i contendenti se le stavano ancora “suonando” di santa ragione.

La rissa in piazza Trifirò

Tre i feriti, mentre sono in tutto quattro le persone coinvolte. La lite, ripresa dalle immagini di video sorveglianza della zona e diventata virale in rete dopo i video postati dai presenti, è degenerata presto in rissa e sono volati calci, pugni, bastonate ed anche colpi di casco da motociclista.

