Malattie rare reumatologiche, al Papardo il centro provinciale

Riconosciuta in ambito assessoriale tra i Centri di Malattie Rare, l’Unità di Reumatologia, diretta dal dottor Aldo Biagio Molica Colella, coadiuvato dal dirigente medico Alberto Lo Gullo, promuove la gestione multidisciplinare e innovativa delle malattie reumatologiche rare.

Si tratta dell’unica realtà nella provincia di Messina e di una nuova opportunità per i pazienti che non saranno più costretti a recarsi altrove per la prescrizione dei farmaci o per l’attestazione della patologia rara. Inoltre, in collaborazione con le strutture del Policlinico Universitario, consentirà la presa in cura e la transizione sia dei piccoli pazienti, divenuti adulti, affetti da malattie rare esordite in età pediatrica, sia degli adulti.

Le malattie reumatologiche rare sono un gruppo di patologie estremamente eterogeneo che possono colpire vari organi e apparati del corpo e hanno una base autoimmune o auto-infiammatoria. Tra le patologie con base autoimmune rientrano le connettiviti come la sclerosi sistemica e le vasculiti che comportano alterazioni principalmente dei vasi sanguigni.

Le malattie autoinfiammatorie, invece, si caratterizzano per l’infiammazione innescata direttamente dal sistema immunitario senza la presenza di agenti esterni come virus o batteri. Queste patologie si manifestano con sintomi molto diversi tra loro, spesso confusi con altre patologie più comuni, ritardando la diagnosi e, di conseguenza, il trattamento.

Pertanto, in presenza di febbre persistente di origine sconosciuta, di alterazioni infiammatorie nei valori ematici o in caso di coinvolgimento di più organi senza una causa evidente, consultare tempestivamente un reumatologo è fondamentale.

Le opzioni terapeutiche disponibili consistono in diversi trattamenti farmacologici, tra cui immunosoppressori convenzionali e biologici, molecole biotecnologiche che permettono trattamenti mirati in base alla specifica malattia e alle caratteristiche del paziente. Per alcune malattie sono stati sviluppati trattamenti innovativi, come gli inibitori dell’IL-1 per la malattia di Still e gli inibitori dell’IL-5 per la Granulomatosi Eosinofila con Poliangioite. La gestione di queste patologie richiede un monitoraggio continuo per valutare l’efficacia delle terapie e prevenire complicanze.

L’Unità di Reumatologia è inoltre coinvolta in molti studi clinici internazionali multicentrici sulle malattie rare quali: la granulomatosi eosinofila con Poli angioite, la malattia di Still dell’adulto, la sclerosi sistemica, la malattia di Behcet, l’arterite Giganto Cellulare e la malattia di Takayasu.