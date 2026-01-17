Maltempo a Messina, da lunedì sarà attivo il Coc

Il sindaco dispone l'apertura per il 19 gennaio del Centro operativo comunale a causa delle previsioni meteo. Possibili forti mareggiate di scirocco

MESSINA – In vista delle mareggiate e del maltempo in arrivo, il sindaco di Messina dispone l’attivazione del Coc, del Gruppo comunale di Protezione civile e delle associazioni di volontariato. Domani la valutazione su eventuali chiusure di scuole, ville e cimiteri.

Federico Basile ha disposto, con ordinanza sindacale n. 8 del 17.01.2026, l’attivazione del Centro operativo comunale a partire da lunedì 19 gennaio, dalle ore 8, “al fine di monitorare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e coordinare tutte le attività necessarie a fronteggiare eventuali criticità sul territorio comunale”.

La decisione scaturisce dalle previsioni meteorologiche comunicate dall’esperto meteorologo comunale, Daniele Ingemi, che indicano, già dalla serata del 19 e per la giornata del 20 gennaio, “la possibilità di forti mareggiate di scirocco lungo le coste ioniche, accompagnate da raffiche di vento intense tali da amplificare il fenomeno”.

“Si valutano la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle ville comunali e dei cimiteri”

Fa sapere l’amministrazione comunale: “Già nel corso della riunione del Comitato comunale di Protezione Civile, svoltasi nel pomeriggio del 15 gennaio, è emersa la necessità di porre l’attenzione costantemente sull’evoluzione del quadro meteorologico, al fine di attivare tempestivamente tutte le azioni previste dal Piano comunale di Protezione civile. A ciò si aggiunge il comunicato di avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento regionale della Protezione civile, con preallertamento delle strutture locali a partire dalla prima mattinata del 19 gennaio. Contestualmente, è stata disposta anche l’attivazione del Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile e delle associazioni di volontariato, che opereranno in supporto alle strutture comunali per le attività di monitoraggio del territorio, prevenzione e assistenza”.

E ancora: “Il Coc garantirà la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso, nonché le attività di informazione, sensibilizzazione e assistenza alla cittadinanza, assicurando una gestione integrata delle risorse e dei mezzi disponibili per fronteggiare eventuali emergenze nel periodo compreso tra il 19 e il 23 gennaio 2026. Nella giornata di domenica 18, sulla base dell’andamento delle condizioni meteorologiche e degli aggiornamenti previsionali, l’amministrazione comunale valuterà l’eventuale adozione di provvedimenti cautelativi, tra cui la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle ville comunali e dei cimiteri. Si invitano i cittadini a mantenere comportamenti prudenti, a seguire esclusivamente i canali istituzionali per gli aggiornamenti ufficiali e a rispettare le indicazioni che saranno eventualmente diramate dalla Protezione civile comunale”.

Interventi da Ponte Schiavo a Giampilieri – Briga

L’assessore con delega alla Protezione civile Massimiliano Minutoli ha comunicato gli interventi di oggi (nella foto) per la prevenzione e messa in sicurezza sul litorale jonico: “A Ponte Schiavo è stato predisposto un escavatore e una pala per le operazioni di salpamento. A Giampilieri – Briga sono operativi due escavatori per le attività di salpamento e per la sistemazione dei massi nel tratto fronte SS114 – Ponte Schiavo. A Mili Moleti il Servizio della Protezione civile è in arrivo sulla spiaggia con escavatore e pala per l’avvio delle operazioni previste. Questi interventi rientrano tra le azioni di prevenzione e tutela del nostro territorio costiero, messe in campo per garantire la sicurezza di tutti”.

