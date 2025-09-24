Maltempo a Messina, Protezione civile libera dall’isolamento alcune famiglie

Disagi nella zona alta del torrente Papardo. Allagamenti anche a Ganzirri (VIDEO)

MESSINA – La perturbazione che si è abbattuta oggi su Messina ha creato allagamenti e disagi in alcune zone del territorio comunale. Nella parte alta dal torrente Papardo fango e detriti portati dalle piogge hanno ostruito una strada isolando alcune famiglie. Tempestivo l’intervento della Protezione civile comunale che ha provveduto alla messa in sicurezza della via di accesso alle abitazioni, liberando così le famiglie isolate. L’intervento è stato coordinato dall’assessore alla Protezione civile, Massimiliano Minutoli. Proprio nei giorni scorsi sono stati affidati gli studi per la messa in sicurezza del torrente, nel compreso tra l’ospedale e Faro Superiore. Una zona fortemente a rischio.

Allagamenti, in seguito alla bomba d’acqua che ha colpito oggi Messina, si registrano anche a Ganzirri, come testimonia il video che ci ha inviato un nostro lettore. In questo caso, per risolvere il problema è pronto un intervento da poco meno di 4 milioni di euro, ma si attende ancora l’espletamento della gara d’appalto.