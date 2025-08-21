Lago di Ganzirri, niente più acqua in strada: via libera alla gara d’appalto

Intervento da 3,8 milioni di euro per risolvere il problema

MESSINA – Era il 16 dicembre 2019 e la giunta De Luca presentava un progetto per eliminare il problema degli allagamenti in strada e degli scarichi fognari nel lago di Ganzirri. Sono trascorsi 5 anni e 8 mesi e ora il Comune di Messina pubblica la determina a contrarre per l’affidamento dei lavori da 3 milioni 790mila euro.

L’intervento riguarda la gestione delle acque piovane che provengono dalle aree urbanizzate vicine, attraverso la realizzazione di un sistema di convogliamento, recapito e depurazione in pozzi drenanti, per porre fine all’inquinamento del Lago di Ganzirri, causato da scarichi fognari che hanno portato a un alto numero di colibatteri.

14 pozzi drenanti

I pozzi drenanti saranno 14 e ci sarà un collettore ad anello intorno al lago, per smaltire le acque delle piogge nel terreno, dopo la depurazione. Oggi, invece, le acque attraversano la rete viaria che si sviluppa intorno al lago, si caricano di inquinanti (idrocarburi, olii, materiale terrigeno ecc.) e si riversano nel lago.

La ditta che si aggiudicherà l’appalto avrà 210 giorni di tempo per completare l’opera.

Il progetto, che ha un lungo iter amministrativo alle spalle (avviato con un avviso pubblico del 2018), ha ottenuto il finanziamento grazie al Piano di Sviluppo e Coesione (Psc) 2014-2020. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo e la sua validazione, l’amministrazione comunale ha potuto procedere con la determinazione a contrarre, passo propedeutico all’indizione della gara d’appalto.