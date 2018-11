Alì. Cede muro in piazza del Rosario, chiusa strada sottostante

ALI’. Il crollo parziale del muro di contenimento della piazza del Rosario verificatosi nel pomeriggio di oggi, a seguito delle abbondanti piogge, ha indotto l’Amministrazione comunale a chiudere al transito veicolare e pedonale, per motivi di pubblica sicurezza, il tratto di strada compreso tra l'incrocio per via Salita santo Rosario e la curva di via Forza. In virtù del provvedimento adottato, lungo la via Salita del Santo Rosario sarà consentito il transito in entrambi sensi di marcia. Gli amministratori comunali raccomandano di transitare con prudenza scusandosi per il disagio.