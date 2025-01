Maltempo. Contrada Scoppo è “un fiume a cielo aperto” VIDEO

Messina. Un residente: "Serve una manutenzione quotidiana, a partire dai tombini"

MESSINA – “Un fiume a cielo aperto e una puzza di fogna insopportabile”. Così viene descritta la situazione, dopo la forte pioggia caduta ieri, di via Contrada Scoppo da un residente. “I tombini sono otturati, guardate tutta l’acqua che scende”, mostra nel video il cittadino. “E tutta quest’acqua arriva fino a sotto il ponte. Non si può camminare sulla strada, devi salire sulle panchine per attraversare. Bisogna indossare gli stivali per uscire di casa”. E l’appello: “Perché non si interviene mai? Basta una pulizia regolare dei tombini e una gestione migliore per evitare tutto questo”.

Non manca l’inciviltà. “Qualuno ha lasciato i nuovi sacchi della spazzatura”, riferiscono i residenti. Giusto qualche settimana fa l’appello ai microfoni di Tempostretto. “Ci sentiamo abbandonati, siamo considerati come gente di serie B della città. Non solo topi e blatte; alcuni cittadini avevano anche scaricato abusivamente la spazzatura. E qui gli interventi di pulizia da parte di Messinaservizi Bene Comune.

La presidente di Messina Servizi Mariagrazia Interdonato ha di recente sottolineato: “In Contrada Scoppo siamo intervenuti spesso a causa degli errati conferimenti e delle discariche abusive”. E ha rassicurato i residenti contro l’incivilita dei cittadini: “Ho anche segnalato alla polizia municipale la necessità di installare in questa zona le telecamere, che presto ci saranno”.

