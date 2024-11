Contrada Scoppo, interviene Messina Servizi. “Presto le telecamere”

Ieri il grido d'allarme dei cittadini: "Ci sentiamo abbandonati in una giungla". Interdonato: "Noi ci siamo ma le micro discariche si riformano"

MESSINA – “Ci sentiamo abbandonati. I residenti di Contrada Scoppo hanno dichiarato, ai microfoni di Tempostretto, di essere considerati come “gente di serie B” della città. Topi, zanzare, blatte, serpenti che, come riferiscono, rendono difficile la vivibilità. Ma non solo. Alcuni cittadini incivili scaricano abusivamente la spazzatura. Ad esempio pc, seggiolini e sedie. Questi alcuni degli oggetti che era possibile ritrovare ieri abbandonati lungo la strada. Strada che porta al museo del Novecento, facendo da cornice ad uno scempio non solo per i residenti, ma anche per i turisti.

Interdonato: “Messina Servizi c’è a Messina Scoppo ma contro le micro discariche servono le telecamere”

Questa mattina, invece, ci sono stati gli interventi di pulizia da parte di Messinaservizi Bene Comune. “Stanno pulendo bene, siamo rimasti sorpresi”, ci hanno fatto sapere i residenti. Da noi contattata, la presidente (dimissionaria) Mariagrazia Interdonato tiene a sottolineare: “Messina Servizi c’è a Contrada Scoppo. Noi dedichiamo, durante la settimana, due giorni alle bonifiche. Oggi siamo intervenuti in via del Santo, per alcuni ingombranti, e avevamo inserito anche questa zona, dedicandoci al centro. Abbiamo la mappatura delle micro discariche in tutta Messina e agiamo secondo una programmazione. In Contrada Scoppo siamo intervenuti spesso a causa degli errati conferimenti e delle discariche abusive”.

Aggiunge la presidente: “Ho anche segnalato alla polizia municipale la necessità di installare in questa zona le telecamere, che presto ci saranno. La scerbatura? L’abbiamo fatta a maggio e la rifaremo questo mese, come da contratto. E siamo impegnati pure nella derattizzazione. Abbiamo aumentato le scatole nere che fanno da esca per topi”.