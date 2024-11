Maltempo. Crolla un tratto della via Dell’Anno Santo a Zafferia

Strada transennata,. Sul luogo la polizia municipale

MESSINA – Effetto maltempo. Crolla un tratto della via Dell’Anno Santo, sulla strada provinciale 40 (Sp 40). Si tratta della strada principale che conduce al villaggio di Zafferia. Dal lato torrente, poco più a monte di Villa Cianciafara, in serata circa 12 metri di muro sono collassati. Sul posto la polizia municipale, che ha poi ha avvertito i colleghi della polizia metropolitana. Si è provveduto a transennare la zona e non risultano danni.

Abbiamo sentito anche l’assessore Minutoli e la situazione è sotto controllo ma rimane il tema della messa in sicurezza di zone come Zafferia. “Il tratto di strada da mesi presentava un vasto avvallamento verso il torrente. Qui prima c’era un grosso ceppo di albero, un pioppo probabilmente, che fu tagliato perché pericoloso. E può avere giocato un ruolo in questa situazione”, evidenzia l’ex consigliere Gianpiero Terranova.

Aggiunge sempre Terranova: “Per fortuna il crollo è avvenuto quando non passavano delle auto. Si tratta di una situazione potenzialmente pericolosa. In generale, la sicurezza di un pedone non è per niente garantita. La strada è completamente priva di marciapiedi e in passato qualche pedone ci ha rimesso qualche frattura agli arti inferiori. Almeno da 25 anni si aspettano operazioni struttuali che dovrebbero migliorare la viabilità. Ma nel frattempo è successo di tutto”.

