 Dal 4 aprile navette Atm per visitare il Forte San Salvatore

Dal 4 aprile navette Atm per visitare il Forte San Salvatore

Redazione

Dal 4 aprile navette Atm per visitare il Forte San Salvatore

lunedì 30 Marzo 2026 - 13:20

Il servizio sarà gratuito ma è necessaria la prenotazione 

A partire dal 4 aprile, la Madonnina del Porto sarà visitabile due sabati al mese, grazie alla collaborazione tra il Comune e Marisuplog Messina. Per l’occasione, Atm metterà a disposizione un bus navetta che partirà dal Terminal Cavallotti e consentirà ai visitatori di raggiungere agevolmente il “Forte San Salvatore”.

Le visite programmate saranno complessivamente tre, a partire dalle ore 9, e avranno la durata di un’ora. Pertanto, il bus navetta messo dall’Azienda Trasporti partirà nei seguenti orari: 8:45, 9:45 e 10: 45. Al termine del tour, i visitatori saranno riportati al Cavallotti.

La navetta Atm sarà gratuita, ma sarà necessaria la prenotazione, per un massimo di 50 passeggeri per corsa.

La prenotazione potrà avvenire tramite questo link.

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