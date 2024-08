Maltempo, danni in provincia di Messina: Confconsumatori darà assistenza gratis

La presidente provinciale Agnello: "Atto di solidarietà, emergenza grave"

MESSINA – Confconsumatori Messina ha lanciato un appello alle famiglie e ai cittadini che hanno subito danni nei giorni scorsi in tutta la provincia, e in particolare nei Comuni di Piraino, Sinagra, Naso, Gioiosa Marea e Brolo, a segnalare eventuali problemi. L’associazione, ha spiegato l’avvocata Carmen Agnello, presidente provinciale, si è messa subito a disposizione per fornire assistenza e consulenza legale a titolo gratuito.

Agnello ha spiegato: “È un atto di solidarietà per un evento emergenziale gravissimo. Come associazione di tutela del cittadino / consumatore siamo pronti a fare la nostra parte per mitigare le difficoltà della gente in tale frangente”. I cittadini potranno chiamare al numero 351.8647740 o inviare una mail agli indirizzi confconsumatori.messina@gmail.com (sede provinciale); confconsumo.sinagra@libero.it (sportello di Sinagra e zona tirrenica); confconsumatori.taormina@gmail.com (sportello di Taormina e zona ionica).