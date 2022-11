Maltempo, grandinate nelle Eolie e isolate Alicudi, Filicudi e Ginostra - Tempostretto

Danni alle colture, allagamenti e torrenti in piena l'esito del maltempo

ISOLE EOLIE – Una forte grandinata nelle isole Eolie con danni alle colture. Come riporta l’Ansa, una quindicina di minuti di grandinata e una pioggia torrenziale hanno caratterizzato la mattina di oggi domenica 20 novembre.

Torrenti in piena e un fiume di fango a Stromboli sono alcune delle conseguenze del maltempo, con inevitabili allagamenti soprattutto a Lipari, in via Tenente Mariano Amendola e via Roma.

Complicati i trasporti marittimi. L’agenzia di stampa riporta che risultano isolate Alicudi, Filicudi e il borgo di Ginostra.