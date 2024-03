Maltempo, lo scirocco flagella i Nebrodi

Raffiche fino a 140 km/h a Galati Mamertino ma nessun danno rilevante. E a sera lo spettacolo dei tramonti

E’ sui Nebrodi, nel messinese, che lo scirocco ha colpito in maniera particolarmente violenta nel fine settimana. Ovunque, dal comprensorio pattese all’entroterra di Sant’Agata Militello, le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di rami, pali e il distacco di massi, lungo la provinciale. I massimi sono stati registrati a Galati Mamertino, dove il vento ha sfiorato i 140 km/h provocando il black out della corrente elettrica per diverse ore. 110 km orari l’altro picco, a San Pier Niceto.

A parte i disagi alla fine però il bilancio del week end non fa registrare grossi danni complessivi e anzi, calmato il vento, lo scirocco ha regalato intensi panorami sul Tirreno, arrossando il cielo (in foto, il tramonto di sabato sera al porto di Capo d’Orlando, foto di TuttoGalati).

Le raffiche hanno flagellato anche Barcellona Pozzo di Gotto e le colline nei dintorni. Tanti disagi anche a Messina.