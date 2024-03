Effetto vento tra rami caduti e il crollo di un muro al cimitero di Cumia

Messina. Tanti gli interventi. Minutoli: "Situazione sotto controllo"

MESSINA – Forti raffiche di vento a Messina. Un grosso ramo è caduto su un furgoncino vicino alla statua di Annibale Maria di Francia, tra la via Santa Cecilia e via Cesare Battisti. Nella strada provinciale verso Castanea sono stati tolti molti rami dalla carreggiata. Al cimitero di Cumia è crollato un vecchio muro e la polizia mortuaria ha messo in sicurezza la zona. In particolare, sono stati danneggiati alcuni loculi e scoperchiate delle bare.

Sottolinea l’assessore con delega alla Protezione civile Massimo Minutoli: “Il vento viaggia sui 65 chilometri orari ma la situazione è sotto controllo. Il grosso ramo che è caduto apparteneva a un albero ben tenuto. Quanto alla recinzione del cimitero, già avevamo in programma la riqualificazione con un piano da un milione e mezzo, nell’ambito degli interventi previsti“.

Quasi tutti in provincia gli interventi dei vigili del fuoco: 32 già eseguiti e cinque in corso sempre per il forte vento.