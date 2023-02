Maltempo, mezzi al lavoro sul lungomare di S. Teresa per ripristinare la viabilità - Tempostretto

Il sindaco: "Stamo cercando di eliminare i disagi nel più breve tempo possibile, è stata una delle mareggiate più importanti degli ultimi anni"

S. TERESA DI RIVA – Diversi mezzi sono al lavoro per rimuovere la sabbia e i detriti depositati sul lungomare dai marosi ieri e nel corso della scorsa notte. “Si cerca così – spiega il sindaco, Danilo Lo Giudice – di eliminare i disagi nel più breve tempo possibile. La quantità di sabbia è notevole, si tratta di una delle mareggiate più importanti degli ultimi anni che ha prodotto notevoli danni. Al fine di consentire le operazioni di pulizia nel miglior modo possibile – aggiunge il sindaco – invitiamo tutta la cittadinanza a non lasciare le auto in sosta sul lungomare fino alla conclusione dei lavori di rimozione della sabbia e di pulizia. Speriamo nel più breve tempo possibile di riportare la situazione alla normalità, grazie per la collaborazione”.