Maltempo. Milazzo, danni a Palazzo d’Amico e alberi in strada

Il maltempo dei giorni scorsi ha causato danni anche a Milazzo, scardinando gli infissi e facendo cadere i calcinacci della facciata

MILAZZO – Neanche la Città del Capo è uscita incolume dal maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuto sulla fascia tirrenica del messinese. Diversi i danni riportati a Milazzo, in particolare presso Palazzo d’Amico dove il forte vento ha scardinato gli infissi e fatto cadere i calcinacci della facciata.

Criticità anche nel resto del territorio. In diverse zone sono caduti alcuni alberi, in via Acqueviole un palo della luce è stato piegato mentre in via San Marco un palo della Telecom si è spezzato alla base.

Gli operatori del Comune, già attivi durante gli eventi calamitosi grazie all’attivazione del Centro Operativo Comunale, hanno provveduto a mettere in sicurezza il territorio, in sinergia con la Protezione Civile e con le forze dell’ordine. La situazione, dunque, è già rientrata dallo scorso sabato ma prosegue la conta dei danni.