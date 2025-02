Maltempo, rovesci e temporali: sabato allerta arancione su Messina e zona jonica

La protezione civile regionale ha invitato alla massima cautela: l'allerta durerà per tutta la giornata di sabato 8 febbraio

MESSINA – A distanza di meno di una settimana dai fatti di domenica scorsa, Messina si prepara a una possibile nuova ondata di maltempo. La protezione civile della Regione siciliana ha diramato un’allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico e idraulico in tutta la zona jonica del Messinese, in alcuni dei Comuni sui Nebrodi e per la città di Messina, a causa dei possibili rovesci e temporali su tutta l’area.

L’allerta scatterà dalla mezzanotte e durerà 24 ore per tutta la giornata di sabato 8 febbraio. La protezione civile ha invitato la cittadinanza alla massima prudenza. Nei Comuni lungo il versante tirrenico e nel resto della provincia l’allerta è gialla.