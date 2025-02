Maltempo, smottamento a S. Saba ed esondazione del fiume Niceto

Aggionramenti dell'Anas

Aggiornamento dell’Anas: “Chiusa per smottamento anche una tratta della SS113dir, nella frazione di San Saba (nella foto). Lungo la SS114 “Orientale Sicula” ripristinata la circolazione a Sant’Alessio Siculo. A causa del maltempo, che sta interessando, in particolare, la provincia di Messina, si segnalano interruzioni per la circolazione. Nel dettaglio, lungo la SS113 “Settentrionale Sicula”, a causa dell’esondazione del fiume Niceto, si è resa necessaria l’interdizione (in entrambi i sensi di marcia) della tratta stradale in corrispondenza del km 32,000 nella frazione di Monforte Marina, a Monforte San Giorgio”.

“Inoltre, a causa di uno smottamento, è chiusa al transito la tratta della 113dir – in corrispondenza del km 26,550 – nella frazione di San Saba. Sulla strada statale 114 “Orientale Sicula”, invece, è stata riaperta al transito la tratta stradale al km 35,400, nel territorio comunale di Sant’Alessio Siculo, chiusa in precedenza a seguito dello straripamento del torrente Agrò”.

“Sempre sulla SS114 permane la chiusura al km 24,500, nel territorio comunale di Alì Terme, per lo straripamento del torrente Fiumedinisi. Sui luoghi sono presenti le squadre Anas, delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco, per la gestione delle situazioni, anche allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile”.

Nella SS113 “Settentrionale Sicula” ripristinata la circolazione

Aggiornamenti: lungo la SS113 “Settentrionale Sicula” è stata ripristinata la circolazione lungo la tratta stradale in corrispondenza del km 32,000 nella frazione di Monforte Marina, a Monforte San Giorgio, chiusa in precedenza per l’esondazione del fiume Niceto. Permangono chiusure lungo la SS113dir – in corrispondenza del km 26,550 – nella frazione di San Saba e lungo la SS114 “Orientale Sicula”, al km 24,500, nel territorio comunale di Alì Terme, per lo straripamento del torrente Fiumedinisi.

