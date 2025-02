Maltempo, un crollo anche a Valle degli Angeli

In via Cardinale Guarino cede un muro di contenimento causando non pochi danni

MESSINA – Segnalazioni WhatsApp al 366.8726275. A due giorni dalla violenta ondata di maltempo che ha colpito la città, in diverse parti di Messina, soprattutto nelle zone periferiche, si continua a fare la conta dei danni e a spalare fango. Ma anche in aree più centrali della città si sono registrati danni. In via Cardinale Guarino, a Valle degli Angeli, è stato registrato il crollo di un muro che ha fatto cedere terra e fango, arrivando in strada.

