Maltempo zona sud, "il governo regionale aiuti subito i comuni" - Tempostretto

Lombardo (Sicilia Vera) e De Luca (M5s) sono intervenuti all'Ars chiedendo ristori immediati

PALERMO – “La violenta ondata di maltempo che sta flagellando la costa orientale della Sicilia sta causando notevoli danni e disagi. Si registrano violente mareggiate e in alcuni comuni danni strutturali che richiedono un immediato intervento da parte dei comuni. Chiedo al Governo di prevedere già da ora un sostegno per i comuni che si stanno ritrovando a fronteggiare l’emergenza maltempo“. Così il deputato regionale Giuseppe Lombardo (Sicilia Vera) è intervenuto oggi all’Ars rivolgendosi all’assessore Falcone e al presidente Schifani.

“Dal momento che quest’aula sta affrontando la discussione sugli enti locali – ha detto Lombardo – non possiamo ignorare l’emergenza di queste ore. Il governo trovi una soluzione per aiutare gli amministratori a mettere in atto tutti gli interventi necessari per ripristinare e mettere in sicurezza il territorio. Vorrei inoltre tornare a sollecitare il Governo in merito alla mia proposta avanzata qualche settimana fa di dotarci di un ente meteorologico regionale autonomo capace di fornire previsioni e informazioni meteorologiche, sia al Dipartimento regionale di Protezione Civile sia alla cittadinanza, ai sindaci e agli enti locali che colmi il vuoto lasciato dall’attuale impostazione del sistema”.

De Luca (M5s): “Regione preveda ristori immediati”

“Ancora una volta la zona sud di Messina ha subito danni enormi a causa del maltempo. Galati, Santa Margherita, Giampilieri Marina e i comuni della zona jonica sono letteralmente in ginocchio a causa delle mareggiate che in queste ore stanno colpendo i litorali, mettendo a rischio anche l’incolumità delle persone. Il Governo regionale deve intervenire subito prevedendo un ristoro immediato per aziende e comuni”. A dirlo il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle Antonio De Luca, che nella seduta odierna dell’Ars, chiamata ad approvare la manovra finanziaria, si è rivolto direttamente all’assessore Falcone.

“Non c’è tempo da perdere, perché le immagini che giungono da quei luoghi sono drammatiche ed è necessario intervenire immediatamente”, afferma ancora il parlamentare regionale.

“L’ennesima mareggiata e le conseguenze che ancora una volta ne sono scaturite – conclude Antonio De Luca – devono far capire che la lotta contro l’erosione costiera va messa in cima alle priorità dell’agenda politica del Governo Schifani. In ballo ci sono la sicurezza dei cittadini e i legittimi interessi di imprenditori che vedono le loro aziende messe costantemente in serio pericolo dalla furia dell’acqua. Bisogna agire e bisogna farlo subito”.

L’intervento nella Sala d’Ercole si è concluso con l’impegno dell’assessore ad accogliere la richiesta del parlamentare messinese.

