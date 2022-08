Maltrattamenti ad un gatto postati su Instagram, denunciati tre studenti - Tempostretto

I tre, sono ritenuti i protagonisti di un video, postato su Instagram, nel quale è stato simulato un atto sessuale su un gattino, poi lanciato in aria

POLISTENA – Tre studenti, uno maggiorenne e due minorenni, tutti e tre di Polistena, sono stati denunciati dai carabinieri per maltrattamento di animali. I tre, sono ritenuti i protagonisti di un video, postato su Instagram, nel quale è stato simulato un atto sessuale su un gattino, poi lanciato in aria. All’identificazione dei tre, i militari sono giunti attraverso l’analisi delle videoriprese ed agli accertamenti sul profilo social del giovane, minorenne, che per primo ha diffuso la registrazione del maltrattamento perpetrato sull’indifeso animale. Attraverso l’esame incrociato dei suoi contatti social è stato possibile dare un volto anche ai due autori materiali degli atti subiti dal felino.