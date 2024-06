La testimonianza di un esercente

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buonasera sono il titolare di una pizzeria situata in via Risorgimento. Abbiamo avuto grandi disagi per mancanza di corrente elettrica: abbiamo dovuto mandare tutti i clienti a casa e disdire le prenotazioni. Abbiamo chiamato più volte chi di dovere senza aver ricevuto spiegazioni. Volevo segnalare questa cosa in quanto le perdite di questa serata (mercoledì 19 giugno n.d.r.) sono state notevoli”.