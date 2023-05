Mancuso dedica vittoria a fratello scomparso e promette: "S. Agata sarà più bella". E i sostenitori arrivano in...camion ribaltabile - Tempostretto

Le prime dichiarazioni del sindaco confermato che ammette: " Questi 5 anni non sono stati esaltanti ma siamo pronti a ripartire"

SANT’AGATA MILITELLO – Un emozionato Bruno Mancuso ha festeggiato a Palazzo Faraci, sede del Municipio, la sua rielezione, dedicando la vittoria al fratello Salvatore scomparso. Con lui la squadra che lo sostiene, consiglieri comunali eletti, giunta designata e il vice sindaco Calogero Pedalà, che dal balcone hanno salutato i sostenitori, accorsi alla casa comunale per fare festa col primo cittadini riconfermato. E non è mancato persino un camion con cassone ribaltabile…per “scaricare” gli elettori sotto il balcone del sindaco.

“E’ stata una campagna elettorale travagliata, ci sono stati anche colpi bassi, ma alla fine lo stile e l’onestà hanno vinto – ha commentato Mancuso – Grazie ai cittadini che mi hanno confermato malgrado questi cinque anni che, l’ho sempre detto, non sono stati esaltanti, ma ci hanno scelto ugualmente perché hanno capito che il nostro impegno non è mai mancato. Vi promesso che ci impegneremo per fare più grande e bella Sant’Agata, insieme a questa bellissima squadra, ognuno avrà un ruolo”.

Mancuso ha ottenuto 4.570 voti, poco meno del 59% dei votanti. Lo sfidante Paolo Starvaggio si è fermato al 39,76%, ovvero 3.102 preferenze. Indietro Nicola Nunziato Versaci con 130 voti e l’1,67%.

La lista Uniti per Sant’Agata con i 4.831 voti avrà 11 consiglieri. Sant’Agata Va in Porto che sostiene Starvaggi, con 2.845 preferenze, si aggiudica 5 scranni (compreso quello del candidato sindaco battuto).