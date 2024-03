Maratona di Messina. Tutto pronto, fermo il tram e soste vietate lungo il percorso

Il 10 marzo soste vietate lungo il percorso dalle ore 5 alle ore 15, nella stessa finestra oraria sospeso anche il servizio tranviario

MESSINA – Il via domenica 10 marzo da Piazza Unione Europea. La maratona “Antonello da Messina” rientra nell’ambito dell’XI Running Sicily, circuito internazionale di corsa su strada promosso dall’Asd Agex, e metterà in palio i titoli siciliani Assoluti e Master di maratona. Oltre alla competizione principale sulla canonica distanza di 42,195 km, sono previste la mezza maratona “Eufemio da Messina” di 21,097 km, la “Shakespeare Run” di 10,548 km e il fitwalking.

Oltre alla competizione principale sulla canonica distanza di 42,195 km, sono previste la mezza maratona “Eufemio da Messina” di 21,097 km, la “Shakespeare Run” di 10,548 km e il fitwalking. Alle 8.30 scatterà la maratona (con il fitwalking), alle 9 la “Shakespeare Run” e alle 10.30 la “mezza”. Il percorso interesserà il centro cittadino e il giro di 5,274 km verrà completato due volte dagli atleti impegnati per la “Shakespeare Run” ed il fitwalking, quattro per la mezza maratona e otto per la maratona. Oltre 400 complessivamente gli iscritti con la mezza maratona che conterà 160 partenti.

Tra i nomi da seguire, spicca quello del romagnolo Lorenzo Lotti, attuale campione italiano Assoluto della 100 km, già trionfatore nella città dello Stretto nel 2019 e l’anno scorso. “Sono sempre felice di gareggiare in Sicilia. Sarà la mia terza volta a Messina e questa rappresenterà una ‘tappa’ del programma di lunghi funzionali, che mi porteranno il 27 aprile a tentare di scendere sotto le 7 ore alla 100 km di Cinisello Balsamo. L’obiettivo è qualificarmi per il Mondiali della distanza”. Conosci bene la gara peloritana. “Si adatta alle mie caratteristiche, essendo abbastanza veloce. In più – conclude Lotti – mi piacciono i circuiti, che danno continui riferimenti visivi”.

Modifiche alla viabilità

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione domenica 10 marzo, dalle ore 5 alle 15, sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta, sul lato est della carreggiata est di via Garibaldi, tra via Tommaso Cannizzaro e viale Boccetta; sul lato ovest della carreggiata ovest di via Garibaldi, tra le vie Battisti e Cannizzaro; in tutta l’area di largo Minutoli; sul lato sud di via I Settembre, tra via Cesare Battisti e viale San Martino; sul lato est di via Battisti, tra via della Zecca e largo San Giacomo; su entrambi i lati di via Loggia dei Mercanti, tra le vie Garibaldi e Argentieri e tra via Colombo e corso Cavour; su entrambi i lati di via Consolato del Mare, tra via Garibaldi e piazza Antonello; a piazza Antonello, settori lato valle; su entrambi i lati di via Colombo, tra le vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti; su entrambi i lati di via Argentieri, tra le vie Loggia dei Mercanti e Consolato del Mare e nel tratto tra le vie San Camillo e Cavalieri della Stella; su entrambi i lati di via San Camillo, tra le vie Gasparro e Garibaldi; su entrambi i lati delle vie Cavalieri della Stella e Pozzoleone, nei rispettivi tratti tra le vie Argentieri e Garibaldi; su entrambi i lati delle vie Aspa, Santa Maria La Porta, Casalaina, viale San Martino tra le vie Cannizzaro e Vittorio Emanuele II/Rizzo, San Filippo Bianchi tra le vie Garibaldi e Ghibellina, Centonze tra le vie Garibaldi e dei Verdi, Santa Maria Alemanna tra le vie Garibaldi e Ugo Bassi, San Giuseppe tra le vie Sant’Elia e Garibaldi, Sant’Elia tra le vie Garibaldi e I Settembre, del Vespro tra le vie Bassi e Garibaldi, Terranova, Giordano Bruno tra le vie I Settembre e Dogali, Dogali e Fabrizi nei rispettivi tratti compresi tra via Giordano Bruno e l’accesso ai garage a monte di via Ugo Bassi; entrambi i lati delle vie Citarella, Geraci, Saffi, Santa Cecilia, Bixio, Manara, Camiciotti, Maddalena, Ettore Lombardo Pellegrino nei rispettivi tratti tra via dei Mille e Giordano Bruno ed in via Sacchi. Sempre dalle ore 5 sino alle 15 di domenica 10 marzo, e comunque su disposizione ed indicazioni del Corpo di Polizia municipale, sarà istituito il divieto di transito veicolare in entrambe le carreggiate di via Garibaldi, nel tratto tra viale Boccetta e Tommaso Cannizzaro; carreggiata ovest di via Garibaldi tra corso Cavour e Boccetta (i veicoli provenienti dalla carreggiata monte di via Garibaldi in direzione nord-sud dovranno proseguire sul corso Cavour, con presidi a cura della Polizia municipale); via Cesare Battisti tra via della Zecca e largo San Giacomo (con deviazione in via della Zecca per i veicoli provenienti da via Battisti, con presidi a cura della Polizia municipale); I Settembre tra via Battisti e viale San Martino; Cannizzaro tra le vie dei Mille e Ugo Bassi; in entrambe le carreggiate del viale San Martino nel tratto compreso tra le vie Cannizzaro e Vittorio Emanuele II/Rizzo; Loggia dei Mercanti tra le vie Garibaldi e Argentieri e tra le vie Colombo e Cavour; Consolato del Mare tra via Garibaldi e piazza Antonello; settori lato valle di piazza Antonello; controviale sud di piazza Duomo; Colombo tra le vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti; Argentieri, tra le vie Loggia dei Mercanti e Consolato del Mare e tra le vie San Camillo e Cavalieri della Stella; San Camillo tra le vie Gasparro e Garibaldi; Cavalieri della Stella e Pozzoleone, nei rispettivi tratti tra le vie Argentieri e Garibaldi; Aspa; Santa Maria La Porta; Casalaina; San Filippo Bianchi tra le vie Garibaldi e Ghibellina; Centonze tra le vie Garibaldi e dei Verdi; Santa Maria Alemanna tra le vie Garibaldi e Ugo Bassi; San Giuseppe tra le vie Sant’Elia e Garibaldi; Sant’Elia tra le vie Garibaldi e I Settembre; del Vespro tra le vie Basi e Garibaldi; Terranova; Giordano Bruno tra le vie I Settembre e Dogali; Dogali e Fabrizi nei rispettivi tratti tra via Giordano Bruno e l’accesso ai garage a monte di via Ugo Bassi; nelle vie Citarella, Geraci, Saffi, Santa Cecilia, Bixio, Manara, Camiciotti, Maddalena ed Ettore Lombardo Pellegrino nei tratti tra via dei Mille e Giordano Bruno; ed in via Sacchi. Saranno rimossi temporaneamente i dissuasori di transito in via I Settembre e le fioriere in via Colombo. E’ prevista, infine, domenica 10 marzo, dalle ore 5 alle 15, la sospensione del servizio tranviario, per consentire in sicurezza il transito degli atleti.

