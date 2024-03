Maratona di Messina. Vince per la terza volta Lotti, prima tra le donne Ottobrini

I vincitori assoluti uomini e donne della Maratona (42km), mezza-maratona (21km) e Shakesperare Run (10,5 km)

MESSINA – Si è svolta questa mattina la Fontalba Marathon Messina 2024, la 14ª edizione della corsa organizzata dalla Polisportiva Odysseus del patron Antonello Aliberti. Le condizioni meteo sono state complicate per tutti i corridori che hanno dovuto fare i conti col vento che sta soffiando sulla città.

Per quanto riguarda la maratona i partecipanti hanno percorso gli oltre 42 km, ripetendo otto volte il percorso, e ad aggiudicarsi la prova è stato, per la terza volta in carriera e per il secondo anno consecutivo, Lorenzo Lotti dell’Asd Berunners, col tempo di 2h,38’26”, secondo quasi cinque minuti Filadelfio Gaeta (Atl. Scuola Lentini) e terzo Sebastiano Foti (Catania Running Club). Al femminile si impone sulla concorrenza Monica Ottobrini (Run4Peolple).

La premiazione della podio femminile della maratona

Per Lotti si tratta della terza vittoria a Messina dopo la prima affermazione del 2019 e quella dello scorso anno, quest’anno è la seconda consecutiva e la terza sulle ultime quattro edizioni disputate in cui l’emiliano si impone. Supera così il marocchino Adil Lyazali, che era fermo a due vittorie complessive ottenute nel 2008 e 2011, e Attilio Alessandro, che aveva invece trionfato nel 2012 e 2018.

Lorenzo Lotti alla partenza dello scorso anno

I vincitori nelle altre distanze

Nella mezza maratona, percorso dimezzato, trionfa Emanuele Sesti della Libertas Atl. Lamezia col tempo di 1h16’37”, secondo a tre minuti dal vincitore il messinese Loris Bartolone (Amatori Regalbuto), terzo Adriano Abbisogni (Trinacria Palermo). Nella classifica femminile termina prima, e 24ª assoluta, Francesca Paone (Hobby Marathon Catanzaro) 1h26’59”.

Infine nella Shakesperare Run, la corsa di circa 10,5 km che vedeva i partecipanti ripetere due volte il percorso, ha visto tagliare per primo il traguardo Riccardo Pavone (Dil. Universitas Pa) col tempo di 36’18”, secondo Silvio Licastro (Violetta Club), terzo Alessio Carmignani (Runcard). Tra le donne Nadiya Sukharyna (Torrebianca Messina) è prima tra le donne e 14ª assoluta in 42’28”, seconda Roberta Van Axel Castelli (Runcard) e terza Jessica Bonanno (Podistica Messina).

