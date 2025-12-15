Marchello si laurea campione italiano di nuoto agli Assoluti in vasca corta

Per l'ex Ulysse oro negli 800 e bronzo sui 400 stile libero. A Riccione si piazzano le due UniMe Arcudi e Ferrara

RICCIONE – Presso lo stadio del Nuoto di Riccione, settimana scorsa da giovedì a sabato, si sono svolti i campionati italiani assoluti invernali, ovvero in vasca corta da 25 metri. Tra coloro che hanno staccato gli ambiti pass c’erano anche un messinese, Davide Marchello cresciuto nell’Ulysse, e le due atlete reggine, tesserate con l’UniMe, Emma Arcudi e Sabrina Ferrara.

I risultati più importanti sono arrivati da Marchello che eccelle da sempre nel nuoto di fondo. L’atleta da anni in forza all’Aniene e aggregatosi al gruppo sportivo dell’Esercito ha vinto l’oro, laureandosi campione italiano della distanza, negli 800 stile libero con il crono di 7’38″29 il venerdì. Marchello il giorno prima aveva nuotato i 400 stile libero, anche in questo caso salendo sul podio conquistando il bronzo in 3’41″68.

Le due giovani atlete tesserate con la squadra messinese UniMe invece hanno preso parte entrambe ai 100 farfalla. Arcudi si è piazzata quattordicesima nuotando 59″77, vicina al proprio personale e record regionale siciliano di 59″72, mentre Sabrina Ferrara, anche lei in top 20, ha chiuso diciottesima in 1’00″28. Per Arcudi ultima fatica nella sua gara, i 50 farfalla, che due anni fa l’ha portata in Nazionale Juniores, la prova è stata nuotata in 26″80 confermandola tra le migliori in Italia al nono posto considerando anche le atlete più grandi che nuotano gli impegni internazionali.