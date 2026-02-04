Il Marchio “Messina città di Antonello” registrato alla Camera di Commercio

Per valorizzare l'identità culturale della città di Messina e incentivare l’indotto turistico

Il Marchio “Messina Città di Antonello” è stato registrato alla Camera di Commercio di Messina. D’ora in poi potrà essere utilizzato per tutte le manifestazioni culturali, sul materiale promozionale del Comune di Messina accanto allo Stemma Ufficiale.

Attraverso la figura di Antonello, l’obiettivo è valorizzare l’identità culturale della città di Messina e incentivare l’indotto turistico al fine di rilanciare il tessuto economico, sociale e commerciale del territorio.

Il Marchio “Messina Città di Antonello” promuoverà l’immagine di Messina nel mondo, rendendo possibile anche processi di identificazione con il suo passato, poiché Antonello rappresenta una delle massime espressioni, riconosciuto a livello internazionale, e a cui Messina diede i natali.