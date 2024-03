Marcia dei trattori, la Rete accende i riflettori sulla crisi delle nocciole

Assemblea aperta a San Piero Patti sui problemi e le richieste dei proprietari di noccioleti

Fa tappa a San Piero Patti la “marcia dei trattori” nella versione sicula della Rete dei Trattori, promossa da Francesco Calanna. L’appuntamento è domani 15 marzo alle 18 al CineCircolo “Il Semaforo”, per accendere i riflettori sui nocciolicultori dei Nebrodi. Un territorio in forte sofferenza, che rappresenta un punto importante della coltivazione di frutta secca in Sicilia. Al tavolo con Calanna: Mariano Ferro, Cinzia Marchello, Gaspare Maggio, Massimo Natoli e Sebastiano Galvagno, moderati da Sara Gaglio.

Un patrimonio in via di abbandono

La corilicoltura si estende per circa 11 mila ettari e coinvolge diversi comuni del territorio dei Nebrodi, un territorio collinare con coltivazioni a terrazzamento e con una scarsa propensione alla meccanizzazione . I costi di produzione sono diventati proibitivi e se a questo si aggiungono cimiciato e attacco dei ghiri alla produzione, il quadro si fa sempre più drammatico. Urge una politica concreta con risorse all’uopo destinate alla lotta delle malattie dell’albero.

Le misure urgenti necessarie

Inoltre, ribadiamo con forza la funzione ambientale che il noccioleto rappresenta sul territorio ed il suo

insostituibile ruolo di regolatore dell’assetto idrogeologico. Gli impianti vanno rinnovati con adeguate politiche di filiera ed il mercato va regolato impedendo l’ingresso, sul territorio nazionale, di prodotto proveniente da Stati Europei ed extraeuropei non in linea con i parametri sanitari richiesti ai nostri produttori”.