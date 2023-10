i marciapiedi si chiamano così e non marciamacchine, perchè sono riservati ai pedoni e non alle auto

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “I nuovi marciapiedi in via Giolitti sono in effetti pratici per parcheggiare”.

I paletti recentemente installati in Corso Cavour contro il parcheggio selvaggio , andrebbero installati ovunque in città. Troppi automobilisti non hanno ben chiaro un concetto: i marciapiedi si chiamano così e non marciamacchine, perchè sono riservati ai pedoni e non alle auto.