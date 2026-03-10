Marco Masini in concerto a Messina: sarà all’Arena Capo Peloro per il Summer Fest

Il cantante, reduce dalla partecipazione a Sanremo al fianco di Fedez, ha aggiunto anche Messina tra le date estive del suo tour

MESSINA – Archiviata l’esperienza di Sanremo 2026 al fianco di Fedez, dov’è salito sul palco dell’Ariston con il brano “Male Necessario”, Marco Masini si prepara al tour dal vivo con cui girerà l’Italia. Alle 5 date già in programma a novembre, il cantante ne ha aggiunte due in Sicilia. E una di queste è a Messina.

Masini a Capo Peloro il 28 agosto 2026

Il 28 agosto, infatti, Masini canterà all’Arena Capo Peloro, l’ex Sea Flight, e sarà uno dei punti forti della rassegna Capo Peloro Summer Fest. L’evento sarà organizzato da Puntoeacapo S.R.L. in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Messina nell’ambito del progetto “Messina Città della Musica e degli Eventi 2025-2026”. Il giorno dopo, invece, sarà a Zafferana Etnea.

I biglietti per queste nuove date a Messina e Zafferana Etnea saranno disponibili da oggi, martedì 10 marzo, alle ore 18.00 in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club e da domani, mercoledì 11 marzo, a partire dalle ore 11.00 sul sito puntoeacapo.uno, TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Le altre date estive del cantante sono il 13 luglio a Rivignano (UD), il 14 a Villafranca (VR)e il 15 a Bergamo. Poi il 6 agosto a Pescara, il 7 a San Pancrazio Salentino (BR) e l’8 a Castellana Grotte (BA). Prima di sbarcare in riva allo Stretto, inoltre, sarà il 16 a Castelnuovo Garfagnana (LU) e il 19 ad Alghero (SS).

Articoli correlati