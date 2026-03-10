 Marco Masini in concerto a Messina: sarà all'Arena Capo Peloro per il Summer Fest

Marco Masini in concerto a Messina: sarà all’Arena Capo Peloro per il Summer Fest

Redazione

Marco Masini in concerto a Messina: sarà all’Arena Capo Peloro per il Summer Fest

martedì 10 Marzo 2026 - 16:20

Il cantante, reduce dalla partecipazione a Sanremo al fianco di Fedez, ha aggiunto anche Messina tra le date estive del suo tour

MESSINA – Archiviata l’esperienza di Sanremo 2026 al fianco di Fedez, dov’è salito sul palco dell’Ariston con il brano “Male Necessario”, Marco Masini si prepara al tour dal vivo con cui girerà l’Italia. Alle 5 date già in programma a novembre, il cantante ne ha aggiunte due in Sicilia. E una di queste è a Messina.

Masini a Capo Peloro il 28 agosto 2026

Il 28 agosto, infatti, Masini canterà all’Arena Capo Peloro, l’ex Sea Flight, e sarà uno dei punti forti della rassegna Capo Peloro Summer Fest. L’evento sarà organizzato da Puntoeacapo S.R.L. in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Messina nell’ambito del progetto “Messina Città della Musica e degli Eventi 2025-2026”. Il giorno dopo, invece, sarà a Zafferana Etnea.

I biglietti per queste nuove date a Messina e Zafferana Etnea saranno disponibili da oggi, martedì 10 marzo, alle ore 18.00 in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club e da domani, mercoledì 11 marzo, a partire dalle ore 11.00 sul sito puntoeacapo.uno, TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Le altre date estive del cantante sono il 13 luglio a Rivignano (UD), il 14 a Villafranca (VR)e il 15 a Bergamo. Poi il 6 agosto a Pescara, il 7 a San Pancrazio Salentino (BR) e l’8 a Castellana Grotte (BA). Prima di sbarcare in riva allo Stretto, inoltre, sarà il 16 a Castelnuovo Garfagnana (LU) e il 19 ad Alghero (SS).

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
Messina. Nel 2027 i Pinguini Tattici Nucleari tornano allo stadio Franco Scoglio
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED