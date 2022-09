Marco Olivieri è il nuovo direttore di Tempostretto - Tempostretto

Tempostretto rinnova il suo impegno nella continuità

Da oggi Tempostretto ha un nuovo direttore. È Marco Olivieri, che in questi mesi avete potuto apprezzare per le sue qualità professionali.

Gli passa il testimone Carmelo Caspanello che ha svolto la sua funzione con sapienza ed equilibrio in una fase delicata di riorganizzazione. A Carmelo, che continuerà a dare il suo prezioso contributo al giornale, va il mio ringraziamento personale e quello dei soci della Tempo Stretto S.r.l. La sua dedizione, il suo attaccamento profondo e sentito a Tempostretto sono stati encomiabili e certamente apprezzati, anche dai lettori. Non ho dubbi che queste indiscusse doti continueranno a qualificare il suo impegno.

La domanda di informazione sta cambiando

Marco Olivieri è chiamato adesso a rendersi interprete di una stagione informativa che si presenta certamente complessa ma al tempo stesso entusiasmante. La squadra che guiderà ha le qualità giuste per consentire a Tempostretto di raggiungere traguardi di altissimo livello, senza mai perdere il profilo di umiltà e determinazione che hanno caratterizzato il giornale negli ormai lunghi anni di servizio alla comunità.

Le trasformazioni in atto nella domanda di informazione da parte dei lettori impongono un’attenta capacità di ascolto e di rinnovamento. Il progetto editoriale di Tempostretto, prima affidato a Carmelo Caspanello e ora riposto nelle mani di Marco Olivieri, pone questa esigenza al centro della sua visione strategica. Fulcro vitale di tale processo rimangono i cittadini, con le loro problematiche, le loro istanze, le loro aspirazioni, i loro sogni. Con questo fermo orientamento, Tempostretto aspira a essere sempre più interprete del territorio con tutti gli strumenti che ha a disposizione e con quelli ai quali ha in programma di accedere.

Il giornale delle due città metropolitane

La capacità di sviluppare la presenza in tutta la Città Metropolitana di Messina è, poi, una frontiera verso la quale Tempostretto intende muoversi con piena convinzione. Così come è di fondamentale importanza

il ruolo che il giornale vuole svolgere nella Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’integrazione funzionale, economica e culturale delle due sponde dello Stretto è essenziale. Bisogna imparare a ragionare concretamente in un’ottica di area vasta che può determinare reali condizioni di sviluppo. Ed è a questa prospettiva che Tempostretto vuole dare il suo contributo.

Insomma di lavoro ce n’è tanto da fare, imponendosi sempre un orientamento alla qualità che implica grande impegno ma assicura soddisfazioni.

Non mi resta ora che augurare buon lavoro a Marco Olivieri, nella consapevolezza che sarà sicuramente all’altezza del suo nuovo incarico.

Pippo Trimarchi