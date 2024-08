Mare inquinato a Contemplazione, Musolino attacca: “Controlli svolti come figurine Panini”

La senatrice se la prende con l'amministrazione Basile: "Nessuna attività concreta sul campo"

MESSINA – Anche la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino ha commentato quanto sta accadendo in questi giorni a Contemplazione, tra mare inquinato, blitz in strutture balneari e divieto di balneazione. “Se trovasse conferma – ha dichiarato Musolino – quanto pubblicato oggi dalla stampa, ovvero che la contaminazione del tratto di mare a Contemplazione, Messina, deriva dal malfunzionamento del sistema di scarico di un lido, il fatto dimostrerebbe quanto era utile la verifica che veniva fatta ad inizio stagione non solo sulle concessioni demaniali ma anche sulle condizioni sanitarie e ambientali”.

La senatrice ha continuato: “Ciò sarebbe la riprova di cosa significhi fare davvero l’assessore all’ambiente, ai beni demaniali marittimi, alle attività produttive. Ruoli che evidentemente, stante l’accaduto, vengono svolti al Comune di Messina come se fossero figurine dell’album Panini: belle foto, ma senza alcuna attività concreta sul campo”. Un altro attacco, quindi, al sindaco Federico Basile.