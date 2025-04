Il mare a Messina Centro. Nuovi punti di campionamento dalla Falce a Larderia

6 km di costa storicamente non balneabili per la presenza di attività industriali

Il Comune di Messina ha al suo interno 56 chilometri di costa, di cui 32 sullo Jonio (Stretto di Messina) e 24 sul Tirreno. 41 di questi sono balneabili, come certificato dal Decreto Dirigenziale numero 323 del 21 marzo 2025 dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, con acque classificate come eccellenti nella maggior parte dei tratti e buone nei restanti.

Una menzione speciale merita il tratto di 6.400 metri tra la foce del torrente Larderia e quella del torrente Portalegni. “Una zona storicamente interdetta alla balneazione – afferma l’assessore alle Politiche del Mare, Francesco Caminiti – per la presenza di attività industriali, ma oggi al centro di una nuova fase. Grazie agli interventi di bonifica e risanamento avviati da questa Amministrazione, sarà oggetto di monitoraggio per la stagione 2025, con nuovi punti di campionamento in aree simboliche della città come Parco Don Blasco, Cavalcavia, Zaera, Oreto, XXIV Artiglieria, Carmine e Contesse”.

