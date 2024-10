Mare sicuro, anche i cani arruolati dalla Guardia Costiera per la sicurezza del litorale dei Nebrodi

La lunga estate degli angeli del mare tra Tusa e Brolo che controllato le coste e aiutano a salvare le vite umane

Sono stati arruolati anche gli amici a quattro zampe, quest’estate, per tutelare la sicurezza in mare nel tratto compreso tra Tusa e Brolo, dove la Guardia Costiera ha operato all’interno della campagna Mare e Laghi sicuri 2024, terminata lo scorso 15 settembre.

I cani sono stati utilizzati nelle attività con le scuole e nella preparazione al salvataggio in mare effettuate dall’ufficio circondariale di Sant’Agata di Militello, che monitora 100 km di costa sotto le direttive della Capitaneria di Porto di Milazzo.

Le attività con le scuole e i controlli nei lidi

Con le scolaresche e grazie anche al coinvolgimento degli animali, il personale ha mostrato come si effettuano le operazioni di primo soccorso in mare ma anche l’importanza della difesa della biodiversità, la tutela delle coste e la sicurezza della navigazione. Dai sopralluoghi effettuati sono stati riscontrati alcuni casi in cui gli stabilimenti

Controllati i litorali cittadini, dove sono stati trovati diversi stabilimenti non in regola con le dotazioni di sicurezza richieste o senza bagnini. I rispettivi titolari sono stati multati per poco più di mille euro a testa.

Rafforzato l’ufficio di Capo d’Orlando, dove d’estate il porto è affollato

La costante presenza in mare a presidio della sicurezza dei diportisti ed al contrasto dell’abusivismo nel settore della locazione e del noleggio delle unità da diporto, è stata assicurata tramite le motovedette dislocate presso il porto di Sant’Agata Militello nonché per mezzo del battello pneumatico GC B083, assegnato per la prima volta al dipendente Ufficio Locale Marittimo di Capo d’Orlando presso il cui porto è stato registrato il netto e consueto incremento del traffico diportistico nonché dei collegamenti con le isole eolie attraverso il maggior numero di compagnie di navigazione presenti.