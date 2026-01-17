Mareggiata in arrivo, interventi di messa in sicurezza da Giampilieri a Ponte Schiavo

Il sindaco Basile e l'assessore Minutoli informano sulle azioni urgenti nei tratti più esposti del litorale jonico. Ecco dove. Attesa per il bollettino di domani con possibile allerta rossa

MESSINA – Il territorio messinese si prepara alla prevista mareggiata, con interventi da Mili a Giampilieri. Così il sindaco di Messina Federico Basile: “In vista del maltempo previsto per lunedì e martedì, sono stati avviati interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino dei tratti più esposti del litorale jonico di Messina. Restiamo in attesa del bollettino ufficiale, che sarà diramato domenica pomeriggio, per confermare o meno lo stato di allerta rossa. I lavori saranno concentrati laddove il rischio è maggiore trattandosi di interventi di mitigazione del rischio e nella considerazione delle tante opere realizzate e delle altrettanto in corso di realizzazione e di appalto. Questi interventi, che proseguiranno sino alla giornata di lunedì, rientrano tra le azioni di prevenzione e tutela del nostro territorio costiero”.

Il post del sindaco è stato rilanciato dall’assessore con delega alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, impegnato in questi giorni nel segno della prevenzione.

Interventi da Ponte Schiavo a Giampilieri – Briga

Sottolinea nella sua pagina Fb l’assessore: “A Ponte Schiavo è stato predisposto un escavatore e una pala per le operazioni di salpamento. A Giampilieri – Briga sono operativi due escavatori per le attività di salpamento e per la sistemazione dei massi nel tratto fronte SS114 – Ponte Schiavo. A Mili Moleti il Servizio della Protezione civile è in arrivo sulla spiaggia con escavatore e pala per l’avvio delle operazioni previste. Questi interventi rientrano tra le azioni di prevenzione e tutela del nostro territorio costiero, messe in campo per garantire la sicurezza di tutti”.

Le previsioni con raffiche di vento molto forte

Si prevede che il vento diverrà molto forte, con raffiche fino a 80-90 km/h nell’area di Giampilieri (sulla costa). Ancora più a sud, sulla costa ionica, il vento arriverà a saturare il moto ondoso, raggiungendo picchi anche sui 100 km/h davanti la costa, fra Messinese ionico, Catanese e Siracusano.

Questa burrasca, con raffiche di tempesta sulla costa ionica, dovrebbe perdurare fino a buona parte dì martedì 20 gennaio, per poi andare progressivamente a calmarsi. Ma la fine del vento forte sarà seguita da un passaggio temporalesco, piuttosto intenso, atteso nel corso del pomeriggio di martedì. Una volta passata la linea temporalesca il vento ruoterà di diversi gradi, indebolendosi sensibilmente.

Articoli correlati