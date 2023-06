Marevivo, alla "Maratona delle idee" vincono 2 istituti nautici del messinese - Tempostretto

Il Caio Duilio e il Leonardo Da Vinci di Milazzo hanno presentato due dei progetti vincitori

Alla “maratona delle idee” lanciata da Marevivo per sensibilizzare e stimolare un “vero cambiamento culturale” per la valorizzazione e conservazione dell’acqua, hanno partecipato 6 istituti nautici tra Sicilia, Puglia, Toscana e Liguria e i 2 siciliani sono entrambi a Messina. Si tratta dell’Ittl Caio Duilio Nautico e dell’Itet Leonardo Da Vinci di Milazzo. Le due scuole hanno vinto grazie rispettivamente al progetto della 3C/I denominato “Un mondo più pulito” e a quello della 3B-CAIM dal titolo “Aratro-Conchiglia recupera plastica”.

Il progetto biennale promosso dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, che vede come capofila l’Ong internazionale “Helpcode Italia” e 9 partner di rilevanza nazionale, si chiama “The Water Code – La formula per una gestione sostenibile delle risorse idriche del mondo”. L’obiettivo è far riflettere i ragazzi sulle principali emergenze che minacciano l’ecosistema marina e sull’importanza dell’utilizzo sostenibile delle risorse idriche, con l’obiettivo di trovare soluzioni per ridurre l’impatto negativo delle azioni umane sui fiumi, laghi e mari del mondo.