Mari Pintau: la spiaggia dipinta vicino a Villasimius - Tempostretto

Redazionale. Moltissimi dei luoghi da visitare in Sardegna hanno un nome in dialetto sardo che, tradotto, spiega tutto

Redazionale – Moltissimi dei luoghi da visitare in Sardegna hanno un nome in dialetto sardo che, tradotto, spiega tutto. È proprio il caso di Mari Pintau che si traduce letteralmente con mare dipinto. Già questo fa capire che siete diretti a una delle spiagge più belle in assoluto della zona di Villasimius e Cagliari. Infatti, non c’è nome più adatto per un luogo davvero spettacolare che si apre davanti ai vostri occhi. La spiaggia è un vero e proprio quadro dove il pittore ha scelto e usato una tavolozza ricchissima di colori: tutte le sfumature del verde, del blu, dell’azzurro, del turchese senza dimenticare il bianco e il beige per la sottile sabbia e gli scogli.

Mari Pintau: come si raggiunge

Questa suggestiva caletta della costa sarda non a caso è una delle destinazioni più amate durante le vacanze estive e non solo poiché qui il clima è favorevole e permette di balenare anche in primavera e a inizio autunno. Naturalmente, potete raggiungere questa bellissima spiaggia da cartolina anche via mare con il noleggio barche su SamBoat. Per chi invece arriva in auto, occorre percorrere una strada sterrata ma che è un vero bijoux grazie al panorama che offre sulle bellissime coste della Sardegna.

Mari Pintau: dove si trova

Facciamo però un passo indietro per aiutarvi a capire dove si trova la spiaggia di Mari Pintau caratterizzata da colori spettacolari a partire da quelli del mare fino a quelli della fitta vegetazione che incastona l’arenile. Siete nella zona di Cagliari, uno dei punti di approdo principali sull’isola grazie all’aeroporto. Molti si ostinano a pensare che in Sardegna ci sia solo La Maddalena e la Costa Smeralda, ma non è affatto così. La zona di Villasimius è un vero incanto e ogni centimetro di costa merita. La zona vicino a Quartu Sant’Elena è davvero bellissima grazie a un mare davvero spettacolare, cristallino e limpido, tra i più belli che abbiate mai visto.

È un’ampia spiaggia dove si possono trovare anche dei lidi dove noleggiare il necessario per trascorrere una giornata al mare. Tuttavia, la maggior parte della spiaggia è libera. Troverete anche un chiosco e le docce per potervi lavare via la salsedine tra un tuffo e l’altro.

Mari Pintau: che cosa fare

Sebbene sia una zona piuttosto battuta, non perde tutta la sua bellezza e fascino grazie alla natura selvaggia e incontaminata. Dopo aver percorso il sentiero, vi trovate in una spiaggia caratterizzata da sabbia sottile e più grossolana dal colore candido e dorato che degrada dolcemente. Le acque così turchesi e azzurrine permettono di avvistare il fondale anche a diversi metri dalla riva. La luce in questo luogo è anch’essa uno spettacolo perché il sole si riflette sulla spiaggia bianca e nel mare trasparente donando un luccichio dorato.

La spiaggia non è solo mare e sole ma anche immersioni. Infatti, è una meta molto ambita degli amanti dello snorkeling grazie ai suoi fondali ricchissimi. In loco si può noleggiare tutto il necessario per immersioni e pesca subacquea.