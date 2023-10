Marijuana in cantina, sentenza per il pusher - Tempostretto

Samuele Saraniti è stato arrestato dalla Polizia qualche giorno fa

MESSINA – Ha patteggiato la condanna a 2 anni Giuseppe Samuele Saraniti, arrestato qualche giorno fa dalla Squadra Mobile dopo la scoperta di droga nella cantina della sua abitazione, in zona sud. L’uomo è comparso davanti la giudice Crisafulli per la direttissima e il suo difensore, l’avvocato Domenico Andrè, ha chiesto ed ottenuto di patteggiare la pena.

Il ventisettenne ha qualche precedente sempre per droga e anche per questo è scattata la perquisizione dei poliziotti, che hanno trovato e sequestrato un chilo e mezzo di marijuana e qualche grammo di cocaina già confezionata. Tutto era nascosto in vari involucri, in una cantina adibita a centrale di spaccio, dotata di un imponente impianto di video sorveglianza e di una porta con e una feritoia nascosta con un cartone, da cui il pusher passava le dosi ai clienti.

Sequestrati anche il materiale necessario per il confezionamento, una lampada di grandi dimensioni e delle confezioni di semi utilizzate per la coltivazione in serra dello stupefacente.