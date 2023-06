Marmora, la frana a inizio strada e chi sfreccia di notte: "Le moto corrono all'impazzata" VIDEO - Tempostretto

Gli abitanti chiedono "buon senso", mentre è stata sistemata la segnaletica orizzontale: "Speriamo basti. Qui è un rischio per i bambini". Problemi anche per l'accesso e il traffico

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Una frana a inizio strada, il timore di mareggiate, i motorini che sfrecciano e il caos viabile di ogni weekend. Anche Marmora (e Rodia) sono alle prese con i primi disagi relativi all’arrivo dell’estate. Decine le segnalazioni dei cittadini che già dagli scorsi fine settimana hanno evidenziato come ci siano diverse questioni aperte, relative soprattutto a traffico e parcheggi. “Il primo problema è l’accesso – ci spiega una residente -. Nel momento in cui c’è maggiore affluenza di bagnanti il parcheggio diventa selvaggio. Manca soprattutto il buon senso, spesso occludono anche il passaggio alla piazzetta e noi stessi non possiamo uscire. Qui ci sono anche bambini e anziani, la via va lasciata libera. C’è poi un altro problema legato alla frana a inizio strada. Lo abbiamo segnalato ma è stata messa solo la rete arancione e lì il mare continua a scavare a ogni mareggiata”. Un problema segnalato anche da Giuseppe Rinciari in rappresentanza dei cittadini durante la commissione consiliare di lunedì 19 giugno.

L’alta velocità è un rischio quotidiano

“L’unico passaggio che abbiamo è dal torrente e per risalire da Rodia – continua l’abitante – ma se succedesse qualcosa avremmo grossi problemi di accesso”. E poi il caos dei weekend e dell’estate: “Sì, servirebbe buon senso per vivere il mare tutti insieme, perché è un bene di tutti. Ma c’è un’altra questione: motorini e monopattini passano continuamente a forti velocità. Ci sono tanti bambini in piazzetta e il rischio è alto soprattutto per loro”. Proprio nei giorni scorsi è stata completata la segnaletica orizzontale, com’era stato anticipato dagli uffici competenti. Basterà?