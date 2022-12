Martina, 10 anni: "Perché i rifiuti in strada?". Nasce il progetto "Dobbiamo averne cura" - Tempostretto

FOTO L'idea nata dal racconto di una bambina, alunna della scuola Cannizzaro Galatti

Ha visto rifiuti abbandonati in strada e ha avuto l’idea di realizzare dei disegni corredati da messaggi di invito ai cittadini al rispetto dell’ambiente, da mettere vicino alle piccole discariche. La piccola Martina Tedesco, dieci anni, ha incontrato il sindaco Federico Basile e gli ha raccontato la sua idea: un disegno per ogni spazio dei Colli invaso dai rifiuti. Da qui nasce il progetto “Dobbiamo averne cura”, promosso da Messina Servizi e presentato stamani al ritrovo “Don Minico”, sui Colli Sarrizzo. Con lei tutta la classe V A “Galatti-Cannizzaro”. I ragazzini hanno dialogato con il primo cittadino proprio sul tema della cura e attenzione del territorio.

“I Colli devono essere la porta dei Peloritani e di un’intera città che si prenda cura dell’ambiente”, ha sottolineato Paolo Mazza, titolare del ritrovo. “L’obiettivo – ha messo in risalto la presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato – è quello di sensibilizzare la cittadinanza, grazie al buon esempio e al monito dei più piccoli, affinché si avvii un percorso educativo capace di guidare i messinesi ad un maggior rispetto del patrimonio ambientale cittadino e al giusto conferimento dei rifiuti attraverso delle buone pratiche da seguire”.

Messaggi per gli incivili

Il progetto intende coinvolgere gli studenti degli istituti scolastici cittadini attraverso la realizzazione di un concorso finalizzato a fornire suggerimenti utili ai messinesi in tema di rispetto dell’ambiente. Il concorso consiste infatti “nella prosecuzione di quanto realizzato dalla piccola concittadina – ha concluso la presidente Interdonato – ovvero la realizzazione di disegni da parte degli studenti che saranno poi collocati in prossimità dei depositi di rifiuti abbandonati in strada, corredati da messaggi ad hoc rivolti a coloro che si rendono protagonisti di comportamenti poco civili”.