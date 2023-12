Mary Poppins alla stazione centrale: tutto pronto per l'arrivo del "Magico Mondo" al binario 1 - Tempostretto

Oggi dalle 17 e fino a domani, 10 dicembre, si potrà partecipare a laboratori, giochi e concerti. Tutto condito dal "Food and Wine"

MESSINA – Dopo l’accensione degli alberi di Natale e l’avvio dei mercatini in giro per la città, Messina si prepara all’evento di due giorni alla Stazione centrale. L’anno scorso è stato Harry Potter ad intrattenere i bambini e le famiglie, mentre quest’anno per la II edizione di “Cultura, Food e Wine al Binario 1” la protagonista sarà Mary Poppins. Il “Magico Mondo” scatterà alle 17 di oggi pomeriggio e sarà inaugurato ufficialmente alle 18.30, alla presenza del sindaco Federico Basile.

Un evento in sinergia tra Comune e Fondazione FS italiane

Tra oggi e domenica, laboratori, specialità culinarie e un’occasione unica per scoprire posti magici, all’interno della stazione centrale. L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle iniziative natalizie in Città, per il tramite dell’assessore alla Cultura Enzo Caruso, in sinergia con l’Azienda Speciale Messina Social City e in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana e il sostegno di Fondazione FS Italiane, prevede un ricco e articolato programma caratterizzato da momenti animativi e creativi, oltre che culturali e enogastronomici. Tutto si concluderà domenica 10 dicembre.

L’allegria e la magia di Mary Poppins si unisce ai laboratori e animazione per bambini; l’esecuzione di brani musicali a cura del Conservatorio Corelli; la mostra “Tra il mare e la città. Angiolo Mazzoni e le stazioni di Reggio Calabria e Messina”, a cura della Fondazione FS Italiane esposizioni di collezioni dell’Associazione Ferrovie Siciliane, del Dopolavoro ferroviario e dell’Associazione DIGITORUCCIO; ed ancora l’area Food e Wine a cura dell’Associazione Cuochi, dell’Associazione Italiana Sommelier sez. Taormina, NonsoloCibus e della Fondazione ALBATROS.