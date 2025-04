Massa San Nicola. “Caccia alle uova e creazione albero di Pasqua”

Riscoperta di luoghi storici e della vecchia lira

MESSINA – L’associazione Borgo San Nicola organizza l’evento “Caccia alle Uova e Creazione Albero di Pasqua”, che si terra sabato 12 aprile, alle 15.30, a Massa San Nicola.

La magia della tradizione incontra il divertimento moderno in una caccia alle uova davvero speciale. Un viaggio che riporta grandi e piccini nel passato, riscoprendo non solo i luoghi storici, ma anche la lira, la moneta che ha segnato un’epoca. Con un tocco di modernità, sarà l’occasione perfetta per far vivere ai bambini un’esperienza unica, in un ambiente ricco di storia, sorrisi e sorprese.

Il costo di partecipazione è di tre euro, prenotazioni al 327 3006084.