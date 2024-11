Mastello incatenato a un albero, è normale?

Messina Servizi non dovrebbe tollerare simili situazioni

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 3668726275: “Messina Servizi che si scandalizza per il carretto legato ad un albero, come mai non si scandalizza per un mastello incatenato a Vico Minissale?”.

La domanda del lettore è legittima. In effetti, non si comprende perché il carrellato per la raccolta dei rifiuti venga lasciato incatenato a un albero insieme alla ramazza solitamente usata da chi effettua lo spazzamento. L’effetto per il decoro urbano è certamente sgradevole.