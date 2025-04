Martedì 15 aprile 2025, alle 10,30, nel Salone degli Specchi della Città Metropolitana di Messina, si terrà la conferenza stampa per la presentazione del Master di I livello per Auditor e Consulenti Ambientali Emas, settori Agroindustria e Gestione Impianti Trattamento Rifiuti e Acque Reflue.

L’incontro è patrocinato dagli Ordini Provinciali degli Ingegneri, degli Agronomi e Forestali e degli Architetti e vedrà la partecipazione della Srr Messina, con il presidente Nino Musca e il direttore Giuseppe Mondello, del Cnr Itae Messina, con il direttore Antonino Aricò, e dell’ing. Salvatore Curcuruto, già responsabile del Servizio delle certificazioni ambientali dell’Ispra.

Il Master è finalizzato a formare figure professionali esperte, in grido di erogare servizi consulenziali alle imprese e agli enti locali nel settore dell’ecogestione e certificazione ambientale.

Il presidente del Centro Studi del GAL Nebrodi Plus, Francesco Calanna, sottolinea che “la scuola Emas Sicilia è riconosciuta dal Comitato Nazionale per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, che ha sede presso Ispra e rappresenta, per il territorio, una opportunità formativa fondamentale per traguardare l’obiettivo della transizione ecologica ed ambientale”.